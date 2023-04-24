Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

– Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання їй літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту, – сказав він.

Кулеба висловив переконання, що країни ЄС здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

Він також закликав якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання Україна одразу могла їх застосовувати.

Міністр окремо наголосив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної й протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив складнощі в обслуговуванні винищувача F-16.

Читайте також
Справа найближчих днів: Боррель про пошук компромісу у закупівлі снарядів для України
боєприпаси

Джерело: МЗС
ЄС, Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи у Севастополі і Херсоні та оборона Бахмута: 425-й день війни
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Україна наближається до обміну полоненими у форматі “всіх на всіх” – Буданов
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
ЄС та США поодинці не можуть протистояти Китаю – президент Чехії
президент Чехії
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Для чого у ПВК Вагнера заявили про намір більше не брати полонених: відповідь Мін’юсту
проросійські окупанти
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь