Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба

Надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

– Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання їй літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту, – сказав він.

Кулеба висловив переконання, що країни ЄС здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

Він також закликав якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання Україна одразу могла їх застосовувати.

Міністр окремо наголосив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної й протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив складнощі в обслуговуванні винищувача F-16.

Джерело : МЗС

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