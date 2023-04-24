Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро зробила дивну заяву, що Україні для вступу в НАТО начебто потрібен “дозвіл РФ”. В українському Міністерстві закордонних справ уже відреагували на таке абсурдне твердження.

У коментарі російським пропагандистським ЗМІ Дуро заявила, що вступ України до НАТО “без ризиків” начебто можливий лише за умови “схвалення” з боку країни-агресора РФ.

Під “ризиками” представниця правої угорської партії Наша Батьківщина має на увазі “початок повномасштабного конфлікту” в Європі.

– Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до блоку. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди, – стверджує Дора Дуро.

Вона також повідомила, що Угорщина не бачить “жодних обставин”, які б дозволили їй підтримати вступ нашої країни до військового блоку.

Що кажуть в українському МЗС

У Міністерстві закордонних справ України нагадали угорській віцеспікерці, що наша держава має суверенне право вільно обирати для себе засоби безпеки. Це неодноразово підтверджено на рівні всіх членів НАТО, зокрема й Угорщини.

І дозвіл РФ для вступу в блок Україні точно ні до чого.

– Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви, – наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він також зазначив, що немає жодних об‘єктивних причин, які б перешкоджали вступу нашої країни до Організації Північноатлантичного договору. Адже членство України лише посилить блок і зробить неможливим повторення агресії РФ у Європі.

Раніше в МЗС Угорщини заявляли, що рішення запросити Україну на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО начебто “підриває принцип єдності Альянсу”.

Джерело: Facebook Олега Ніколенка

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