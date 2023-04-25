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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не здійснюю жодного тиску: Лісовий про розгляд своєї дисертації на предмет плагіату

Не здійснюю жодного тиску: Лісовий про розгляд своєї дисертації на предмет плагіату

Не здійснюється жодного тиску на Нацагентство якості вищої освіти у процесі розгляду дисертації щодо плагіату.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив в ефірі Єдиних новин.

– Я не здійснюю жодного тиску на Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, я не маю ні таких юридичних механізмів, ні такого наміру. Я чекатиму результатів, і залежно від того, якими вони будуть, вживатиму заходів навіть щодо самого себе, – сказав він.

Міністр зазначив, що очікує на результати перевірки орієнтовано через місяць.

Нагадаємо, що 23 березня Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку щодо плагіату. 31 березня у Нацагентстві повідомили, що прийняли до розгляду дисертацію та вивчать її у встановлені терміни.

20 квітня Комітет з питань етики Нацагентства залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення у дисертації Лісового фактів академічного плагіату.

Фото: Міносвіти

Міносвіти, Наука, Оксен Лісовий
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