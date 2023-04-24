МЗС України активно працює над евакуацією українських громадян з Судану.

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

– МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Також Україна підтримує зв’язок із міжнародними партнерами.

Ніколенко додав, що зможе повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян.

Він також нагадав, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: emb_eg@mfa.gov.ua;

почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Напередодні, 22 квітня, Збройні сили Судану заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки що військові Судану не можуть назвати терміни завершення бойових дій.

15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.

Джерело: Олег Ніколенко

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