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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Шість Shahed та два Lancet: ЗСУ знищили 9 БпЛА на Сході та Півдні

Шість Shahed та два Lancet: ЗСУ знищили 9 БпЛА на Сході та Півдні
Фото: Getty Images

Станом на 18:00 24 квітня знищено дев’ять ворожих БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що шість ударних Shahed-136/131 було знищено на східному напрямку. Три безпілотники, а саме два ударних Lancet і один БпЛА оперативно-тактичного рівня, у зоні відповідальності повітряного командування Південь.

Нагадаємо, що за тиждень, з 17 до 23 квітня, українські військові ліквідували 4 350 російських військових та знищили вертоліт і 63 безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 425-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Микола Олещук, Російська агресія
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Шість Shahed та два Lancet: ЗСУ знищили 9 БпЛА на Сході та Півдні
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