У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соціальних мережах з метою поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України.

Відповідний законопроєкт 9223 був зареєстрований на сайті парламенту, де законотворцями виступили члени фракції Слуга народу – Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк.

У пояснювальній записці нардепи пишуть, що проєкт закону має на меті боротьбу з так званими ботофермами.

– Соцмережі не дуже реагують на повідомлення про фейкові профілі і сторінки, які причетні до інформаційних атак. Але цю проблему, напевно, варто вирішувати іншими законодавчими змінами, які дозволять посилити позицію спеціально уповноважених державою органів у комунікуванні з власниками, керівниками (офіційними особами) соцмереж, інших інформаційних платформ, – йдеться у документі.

Водночас тих, хто, як очікується, порушить закон, але в його діяльності не буде ознак держзради, нардепи пропонують штрафувати від однієї до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також можливе задіяні виправні роботи на строк до двох років.

Дії, які будуть вчинятись повторно або за попередньою змовою групою осіб, або, щоб здійснити вплив на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів – каратимуться обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Текст законопроєкта 9223

Критика у соцмережах

Як каже один з авторів проєкту закону, нардеп від Слуги народу Георгій Мазурашу, йому доводиться занадто багато кидати користувачів в соцмережах у чорний список через критику.

– Замість огульного хайпу, пов‘язаного з моєю цілком нормальною ініціативою, краще поясніть мені: а це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття і ображань про себе в інтернеті? Я вже, вибачте, “забембався” поповнювати чорний список, мені вже Facebook попередження скидує, що в мене дуже великий блек-лист… Але я хочу, щоб і спецслужби вплинули на адміністрацію Фейсбуку, якщо ні я, ні мої помічники не можуть заблокувати мої численні фейкові псевдопрофілі, – написав він.

Крім того, він додав до свого допису зображення, на якому, ймовірно, противників дій нардепа він називає “порохоботами”.

Як пише hromadske, Мазурашу був одним з авторів проєктів законів про розстріл дезертирів, а також хотів запровадити платний виїзд для чоловіків за кордон після 24 лютого 2022 року.

Водночас УНІАН зазначає, що парламентар Мазурашу є противником обслуговування українською та збирав підписи серед нардепів для скасування норм закону про мову, що передбачає надання послуг українською.

Джерело : Верховна Рада

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