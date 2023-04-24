Україна планувала удари по РФ до 24 лютого, але відмовилась на прохання США – ЗМІ
Українська розвідка на прохання США відмовилась від масованих ударів по Москві на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Про це йдеться в секретній доповіді Агентства національної безпеки США, повідомляє The Washington Post.
– У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву.
Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів “підготуватися до масових ударів 24 лютого… усім, що є в розпорядженні ГУР”, – йдеться у повідомленні.
Як пише видання, в Україні навіть розробляли морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.
У Вашингтоні таємно спостерігали за планами українців, а в Білому домі побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.
Як зазначають журналісти, 22 лютого, за два дні до річниці, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь: ГУР “на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари” по Москві.
Ця інформація стала частиною секретної інформації, що просочилась в мережу нещодавно, але журналісти не пояснюють, хто саме втрутився і чому українці погодилися відступити.