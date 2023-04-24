Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує намір завдати ударів по Москві, про що раніше писала газета Washington Post, посилаючись на витік матеріалів Пентагону.

– У черговий раз бачимо дивну медіасенсацію… “На річницю війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що має, але партнери відмовили”, – конспірологічно повідомляють шановні американські ЗМІ. Звичайно, без деталей та логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам варто було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила така одноразова акція? Чи змінила хід війни? Змусила б росіян тікати? Скасувала б потребу у зброї? – написав він у Twitter.

Крім того, Подоляк зазначив, що Україна підходить до війни із залізною математичною логікою, а це означає, що далекобійні ракети потрібні для знищення російської логістики на окупованих територіях, а різні види авіації для захисту неба та знищення російських фортифікаційних споруд.

– Це головні складові успішних контрнаступних операцій та мінімізації втрат, – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що раніше The Washington Post повідомили, що Україна планувала удари по РФ до 24 лютого, але відмовилась на прохання США.

Війна в Україні, Військова техніка, Михайло Подоляк, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поразка Росії – гарантія нормального життя: Кулеба закликав прискорити поставки зброї
Дмитро Кулеба
Зеленський розповів, скільки полонених Україна повернула від початку вторгнення РФ
Зеленський
Загрози з боку Білорусі наразі немає – Зеленський
Володимир Зеленський
Допоможуть Україні покарати РФ: Фонд Кучми оголосив конкурс наукових робіт для студентів
Правосуддя
Замість заїжджених фраз – конкретні механізми: Науседа про інтеграцію України в НАТО
Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (24.04.2023)
Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (24.04.2023)
Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь