Яке б завдання це вирішило? Подоляк спростував заяви WP про планування ударів по Москві

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує намір завдати ударів по Москві, про що раніше писала газета Washington Post, посилаючись на витік матеріалів Пентагону.

– У черговий раз бачимо дивну медіасенсацію… “На річницю війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що має, але партнери відмовили”, – конспірологічно повідомляють шановні американські ЗМІ. Звичайно, без деталей та логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам варто було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила така одноразова акція? Чи змінила хід війни? Змусила б росіян тікати? Скасувала б потребу у зброї? – написав він у Twitter.

Крім того, Подоляк зазначив, що Україна підходить до війни із залізною математичною логікою, а це означає, що далекобійні ракети потрібні для знищення російської логістики на окупованих територіях, а різні види авіації для захисту неба та знищення російських фортифікаційних споруд.

– Це головні складові успішних контрнаступних операцій та мінімізації втрат, – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що раніше The Washington Post повідомили, що Україна планувала удари по РФ до 24 лютого, але відмовилась на прохання США.

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