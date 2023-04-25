15 днів шляху та кількагодинні допити: Україні вдалося повернути ще 3 дітей з РФ

Україна повернула ще трьох дітей, які були незаконно депортовані до Росії.

Про це повідомив колишній уповноважений президента України з прав дитини, засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба та оприлюднив відповідне відео.

– 15 днів шляху, кількагодинні допити на території РФ та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання і стресу – і ось, нарешті, батьки поруч зі своїми дітьми на Батьківщині. Дякуємо кожному, хто допомагає нам у цій важливій та відповідальній справі. Спільними зусиллями повернемо кожну українську дитину додому, – йдеться у дописі до відео у Facebook.

На кадрах можна побачити теплі обійми рідних. Дідусь дівчинки, яку вдалося повернути, каже, що він не бачив онуку з 7 жовтня 2022 року. Дівчинка ж розповідає, що за час перебування в РФ її перекидали з одного табору до іншого.

Довідка. Save Ukraine – благодійна організація, яка надає евакуацію, гуманітарну допомогу та житло сім’ям і дітям у зоні бойових дій. Благодійний фонд координує десятки організацій, волонтерів, фізичних та юридичних осіб для допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Варто зазначити, що підтвердження від офіційної влади щодо повернення дітей наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кількість викрадених окупантами українських дітей, яких примусово депортували на територію Російської Федерації, може становити від 16 до 300 тис.

Фото: скрін з відео

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