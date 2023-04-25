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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Без оголошення повітряної тривоги: у Херсоні серед ночі прогриміли потужні вибухи

вибух
Фото: Pixabay

Уночі 25 квітня в Херсоні прогриміли потужні вибухи.

Про гучні звуки місцеві жителі повідомили близько третьої ночі.

Зауважимо, що повітряну тривогу в регіоні оголошували близько 13 годин тому – із 16:48 до 17:07 24 квітня.

Як повідомили уранці в Генеральному штабі Збройних сил України, на Херсонському напрямку російські окупанти нині вдаються до оборони.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували Іванівка та Антонівка Херсонської області, а також сам Херсон.

Інформації про нічні обстріли від обласної військової адміністрації поки що не надходило.

Нагадаємо, як уже наголошувала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, у разі обстрілу ворожої артилерії чи авіації не можна сповіщати про місця влучань, тому що це орієнтує окупантів.

Українська сторона дотримується норми висвітлення не менше ніж за три години.

Натомість відомо, що напередодні російські війська 61 раз відкривали вогонь по території Херсонської області, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Херсон 24 квітня перебував під обстрілом шість разів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району, будівлю громадської організації середмістя Херсону.

Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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