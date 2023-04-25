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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Краще одягнутися тепліше. Найближчими днями в Україні похолоднішає – синоптикиня

Краще одягнутися тепліше. Найближчими днями в Україні похолоднішає – синоптикиня
Фото: Depositphotos

Вже з середи, 26 квітня, у деяких регіонах очікується похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

– Атмосферний фронт від циклону Udo завтра принесе в західні області України похолодання до +8…+13 градусів та дощі, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ця нова повітряна маса частково торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини – там завтра є ймовірність невеликого дощу та похолодання.

Так, на Вінниччині буде до +10…+11, на Житомирщині, Київщині  – до +14…+16, на Одещині – до +15. На решті території України буде тепла, сонячна погода із температурою повітря +16…+21 градус.

У Києві завтра місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 градусів.

– У четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України. Лише у східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17…+20 градусів, – додала Діденко.

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Джерело: Наталка Діденко

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