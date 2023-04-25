На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, ворог несе колосальні втрати – Череватий

Основні зусилля росіян сконцентровані на Бахмутському напрямку, ситуація там час від часу змінюється.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону Єдині новини.

– На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, вона час від часу змінюється. Йде позиційна війна, ми робимо все, щоб нанести ураження ворогу – маневруємо, використовуємо всі засоби ураження, – сказав він.

Череватий зазначив, що за добу РФ 23 рази атакувала позиції українських захисників, 280 разів завдала ударів різними типами артилерії та здійснила 4 авіанальоти.

За його словами, тільки в районі Бахмута було 85 обстрілів і 20 боєзіткнень. У цих боях знищено 175 окупантів, ще 213 поранено. Окрім того, підбито чотири російські БМП, танк, три гармати, п’ять безпілотників, станцію радіолектронної боротьби та чотири польових склади з боєприпасами.

Речник додав, що втрати у ворога дуже суттєві, вони вимірюються десятками тисяч за весь період оборони Бахмута.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ домоглися певних успіхів у районі міста Кремінна (Луганська область).

Джерело: телемарафон

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