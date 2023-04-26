Небезпечно: на Херсонщині людям заборонили користуватися човнами
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ Херсон Михайло Драпатий підписали указ про заборону виходу та перебування суден та інших плавзасобів на водних об’єктах в області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
– Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибальські, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів, – йдеться у повідомленні.
Це рішення було прийняте з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, а також мінімізації ризиків диверсій та терористичних загроз у внутрішніх водах України.
Обмеження діятиме до скасування військового стану або окремого розпорядження.