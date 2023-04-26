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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Небезпечно: на Херсонщині людям заборонили користуватися човнами

Небезпечно: на Херсонщині людям заборонили користуватися човнами
Фото: Pixabay

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ Херсон Михайло Драпатий підписали указ про заборону виходу та перебування суден та інших плавзасобів на водних об’єктах в області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

– Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибальські, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів, – йдеться у повідомленні.

Це рішення було прийняте з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, а також мінімізації ризиків диверсій та терористичних загроз у внутрішніх водах України.

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Обмеження діятиме до скасування військового стану або окремого розпорядження.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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