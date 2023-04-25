Обстріл аеродрому Канатове: екскомандиру Червінському обрали запобіжний захід

​​Колишньому в. о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, затриманому напередодні СБУ у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому Канатове, 25 квітня обрали запобіжний захід. Шевченківський районний суд відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, зазначаючи, що засідання відбувалось у закритому режимі. Сторона захисту заявила, що Червінського незаконно затримали та ув’язнили. Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що напередодні Червінського затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень у справі про ракетний обстріл аеродрому Канатове влітку 2022 року.

Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий, також були поранені 19 людей.

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