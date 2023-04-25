Підсумки Рамштайну та комплектування бригад: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі Рамштайн.

– Україна та її Сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців, – зазначив президент.

Крім того обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Президент наголосив, що бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування із наближення нашої перемоги.

Під час Ставки актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

Зеленський поінформував, що командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця, Таврія, Одеса, Північ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Президент додав, що кожен із напрямків оборони України є важливим, тож ми не маємо права на те, щоб Україна мала слабкі місця.

21 квітня на американській авіабазі в Німеччині завершилося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. За підсумками зустрічі Україна отримає нову партію озброєння.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.