Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі проти рашизму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 25 квітня.

Він нагадав, що протягом дня тривав розбір завалів у місті Куп’янську Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300, де окупанти вдарили по звичайній цивільній забудові.

– Мішенню для терористів став краєзнавчий музей і прилеглі будинки. Росія вбила цим ударом двох жінок. Мої співчуття рідним і близьким загиблих… Десять людей були поранені – їм надається необхідна допомога, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що вже понад 60 музеїв і галерей у різних областях України так само зруйновані або пошкоджені Росією.

– Сьогодні ж у Херсонській області ударом російської авіації була зруйнована церква. У селі Кізомис Білозерської громади. Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків, – сказав він.

Окремо президент згадав ситуацію в українському Криму, де окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова.

– Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією, – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що ніхто й ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий.

– Це те, що кожен день в Україні доводить – усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Увесь світ це знає, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні світ знає, що Росію можна зупинити силою українських воїнів на передовій та зброєю – як українською, так і тією, яку Україна отримує від партнерів.

– Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості. Кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі – у новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети – проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков, – сказав він.

Володимир Зеленський вкотре повторив тезу про те, що Росія має програти, а “іншої мети у світу бути не може”, оскільки це буде програшем світу.

Український глава держави також повідомив, що протягом 25 квітня міжнародна санкційна група, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній посол США у РФ Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії.

– Перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%. Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб’єктів, усіх тих, хто працює на війну, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що зазначений санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових.

– Санкції проти російського нафтогазового сектору, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку, – сказав він.

Коротко український лідер прокоментував чергове засідання Ставки, де були присутні командувачі, головком, розвідка, Міністерство оборони.

– Доповіді щодо бойових дій на фронті зараз, наших можливостей активно рухатися, комплектації нових підрозділів. Окремо поговорили сьогодні про Рамштайн та подальшу комунікацію з нашими партнерами, – сказав він.

Український глава держави мав також і нараду щодо економічного відновлення України, де були присутні високопосадовці уряду.

– Представили економічну стратегію сьогоднішнього й повоєнного періоду. Вже зрозуміло, що результатом нашої перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх наших партнерів, для всіх у світі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах. Нові стандарти безпеки, які ми втілимо в нашому житті: у нашій інфраструктурі, енергетиці, логістиці та зв’язку, у соціальній та освітній сферах, у нашому виробництві – все це можна буде масштабувати в інших частинах світу, – сказав він.

Президент наголосив, що українські системи захисту, зброя, а також досвід українців, набутий у протистоянні російському терору – працюватимуть на глобальний мир, щоб ніхто у світі й ніколи не повторив російських злочинів.

Окремо Володимир Зеленський відзначив 80-ту десантно-штурмову бригаду, яка проявила рішучість при знищенні окупантів у Бахмуті.

Джерело : Офіс президента

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