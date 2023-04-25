Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В окупованому Токмаку гучно, повідомляється про удари по росіянах – Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області жителі заявляють про удари по військах РФ.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу, – йдеться у повідомленні.
Раніше речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра.
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