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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку гучно, повідомляється про удари по росіянах – Федоров

В окупованому Токмаку гучно, повідомляється про удари по росіянах – Федоров
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області жителі заявляють про удари по військах РФ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу, – йдеться у повідомленні.

Раніше речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра.

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Війна в Україні, Запорізька область
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