Займались росіянізацією шкіл у Маріуполі: СБУ викрила ще 11 освітян-колаборантів
СБУ у результаті комплексних заходів повідомила про підозру у добровільній співпраці з окупантами ще 11 педагогам. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.
Так, на Донеччині ідентифіковано “директорку” одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів і в подальшому “присвятити себе” праці на користь РФ.
Крім цього, у Маріуполі викрито колишню вчительку, яка після захоплення міста підтримала окупантів і запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її призначили “заступницею директора” школи № 26.
Одне з перших її рішень на посаді – знищення всіх українських підручників, що були у бібліотеці освітньої установи.
– Також задокументовано злочинну діяльність очільниці створеного агресором “відділу освіти Маріуполя”. За даними слідства, вона приймала “звіти” від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими “стандартами”, – повідомляють у СБУ.
Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).
Стосовно чотирьох з них слідчі СБУ завершили досудове розслідування і планують направити обвинувальні вироки до суду.