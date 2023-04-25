Займались росіянізацією шкіл у Маріуполі: СБУ викрила ще 11 освітян-колаборантів

СБУ у результаті комплексних заходів повідомила про підозру у добровільній співпраці з окупантами ще 11 педагогам. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.

Так, на Донеччині ідентифіковано “директорку” одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів і в подальшому “присвятити себе” праці на користь РФ.

Крім цього, у Маріуполі викрито колишню вчительку, яка після захоплення міста підтримала окупантів і запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її призначили “заступницею директора” школи № 26.

Одне з перших її рішень на посаді – знищення всіх українських підручників, що були у бібліотеці освітньої установи.

– Також задокументовано злочинну діяльність очільниці створеного агресором “відділу освіти Маріуполя”. За даними слідства, вона приймала “звіти” від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими “стандартами”, – повідомляють у СБУ.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Стосовно чотирьох з них слідчі СБУ завершили досудове розслідування і планують направити обвинувальні вироки до суду.

Джерело : СБУ

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