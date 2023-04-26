Діставайте пуховики та шапки: вночі проти 27 квітня очікуються заморозки
Найближчої ночі в західних областях України передбачаються заморозки.
Температура повітря там становитиме від 0° до +3°, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На решті території можливі коливання температури від +3° до +8°.
Удень 27 квітня найбільш прохолодно буде вздовж смуги, що простягатиметься через Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області.
Очікується, що максимальна температура буде лише +9°…+12°.
На Заході вдень буде +10°…+13°, на Сході – +17°…+22°, у центральних областях – +15°…+20°, на Вінниччині – +10°, в Одеській області – +12°, у решті південної частини країни – +15°…+20°.
Якщо в західних областях 27 квітня проясниться та очікуються заморозки, то в усіх інших регіонах прогнозують дощову погоду.
У Києві в четвер йтиме дощ, буде холодно та вітряно.
Уночі стовпчики термометрів покажуть +5°…+7°, удень – +10°.
– Тому завтра доведеться вдягти хоча б тонкі пуховички, гумовички та, може, й шапки.
І щось від головного болю та тиску киньте в торбу. Хай полежить, покатається в метро хоча б, – радить Наталка Діденко.
Потепління слід чекати, каже народний синоптик, із 1 травня.
Джерело: Наталка Діденко