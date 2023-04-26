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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Діставайте пуховики та шапки: вночі проти 27 квітня очікуються заморозки

Холод, зима, теплий одяг, чоловік у шапці
Фото: Depositphotos

Найближчої ночі в західних областях України передбачаються заморозки.

Температура повітря там становитиме від 0° до +3°, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

На решті території можливі коливання температури від +3° до +8°.

Удень 27 квітня найбільш прохолодно буде вздовж смуги, що простягатиметься через Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області.

Очікується, що максимальна температура буде лише +9°…+12°.

На Заході вдень буде +10°…+13°, на Сході – +17°…+22°, у центральних областях – +15°…+20°, на Вінниччині – +10°, в Одеській області – +12°, у решті південної частини країни – +15°…+20°.

Якщо в західних областях 27 квітня проясниться та очікуються заморозки, то в усіх інших регіонах прогнозують дощову погоду.

У Києві в четвер йтиме дощ, буде холодно та вітряно.

Уночі стовпчики термометрів покажуть +5°…+7°, удень – +10°.

– Тому завтра доведеться вдягти хоча б тонкі пуховички, гумовички та, може, й шапки.

І щось від головного болю та тиску киньте в торбу. Хай полежить, покатається в метро хоча б, – радить Наталка Діденко.

Потепління слід чекати, каже народний синоптик, із 1 травня.

Джерело: Наталка Діденко

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