Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Хуртовина та -5°: у Карпатах гору Піп Іван замітає снігом
Уранці 26 квітня в Карпатах погіршились погодні умови.
На одній із найвищих вершин – горі Піп Іван Чорногірський – хуртовина. Вітер – західний, його швидкість сягає 15-17 м/с.
Стовпчики термометрів опустилися до -5°С.
Наразі, повідомляють представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі хмарно, видимість обмежена до 30 м.
Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
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