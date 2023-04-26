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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Хуртовина та -5°: у Карпатах гору Піп Іван замітає снігом

Гора Піп Іван

Уранці 26 квітня в Карпатах погіршились погодні умови.

На одній із найвищих вершин – горі Піп Іван Чорногірський – хуртовина. Вітер – західний, його швидкість сягає 15-17 м/с.

Стовпчики термометрів опустилися до -5°С.

Наразі, повідомляють представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі хмарно, видимість обмежена до 30 м.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Карпати, Погода, сніг в Карпатах, снігопад
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