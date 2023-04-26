У мережі з’явилася нібито злита розмова російського мільярдера Романа Троценка та бізнесмена Миколи Матушевського. Вони скаржаться на владу в Росії та прогнозують, що росіяни почнуть “одне одного різати на вулицях Москви”.

Відео опублікувало російське видання Настоящее Время.

Бізнесмени обговорюють важливість виїхати з РФ у 2023 році, оскільки за десять років економіка впаде вдвічі, а сама країна опинилась “в лапах муділ, які сповідують якісь дивні композиції XIX століття”.

– Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом. Люди вбиватимуть одне одного на вулицях, різатимуть, там, на вулицях Москви. Це просто питання часу. Це може статися через 5, 7, 10 років. Але це точно буде – це така доріжка в один кінець, – каже Троценко.

Співрозмовники також планують забирати родичів із країни і критикують владу.

– Ніякої ж концепції далі немає. Вони помруть у якийсь момент часу і не залишать після себе нічого. Це просто буде випалена пустеля. Потім до всіх дійде і з’ясується, що вже пізно. Люди не можуть вивести гроші, не можуть виїхати, їхні діти покликані на війну. Жах, коротше, – підсумував Троценко.

Зазначено, що Троценко і Матушевський назвали аудіозапис фейком.

Джерело: Настоящее Время

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