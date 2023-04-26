Над Херсонщиною збили шість ворожих безпілотників – Повітряні сили

У середу, 26 квітня, воїнами мобільних вогневих груп на Херсонщині було ліквідовано шість ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Повідомляється, що воїни мобільних вогневих груп повітряного командування Південь знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів: п’ять – ударних БПЛА Ланцет та один – БПЛА Мерлін-ВР.

За минулу добу, 25 квітня, росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили по області 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Defense Express

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