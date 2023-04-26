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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Показник розуміння невідворотності поразки – Данілов про ядерні погрози Кремля

Олексій Данілов

Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю, оскільки розуміє неминучість поразки російських військ на війні проти України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху.

– Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні “ядерні” заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати, – йдеться у повідомленні.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що обмежене коло українського керівництва має план щодо проведення контрнаступальних дій Сил оборони, тому не варто довіряти чуткам, опублікованим у пресі.

Джерело: Олексій Данілов

Війна в Україні, Олексій Данілов, Росія, Ядерна зброя
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