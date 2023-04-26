Довгострокові плани Кремля залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.

Про це йдеться у коментарі Мілітарного медіацентру щодо тактичних та стратегічних намірів ворога.

Для спроби реалізації цих цілей окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій із метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області, вважають експерти.

Так, першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме – встановлення повного контролю над цим містом.

Крім того, противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону – Авдіївку та Мар’їнку.

– Водночас, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку здається вкрай малоймовірним, – зазначили експерти.

Водночас агресор намагатиметься і надалі тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.

Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави.

– Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій. Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк, – йдеться у повідомленні.

За останніми даними ММЦ, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад і 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 тис. осіб особового складу та приблизно 5,9 тис. одиниць важкого озброєння, резюмували експерти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.