РФ використовує у війні 369 тис. військових та 5,9 тис. одиниць важкої зброї – ММЦ
Довгострокові плани Кремля залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.
Про це йдеться у коментарі Мілітарного медіацентру щодо тактичних та стратегічних намірів ворога.
Для спроби реалізації цих цілей окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій із метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області, вважають експерти.
Так, першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме – встановлення повного контролю над цим містом.
Крім того, противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону – Авдіївку та Мар’їнку.
– Водночас, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку здається вкрай малоймовірним, – зазначили експерти.
Водночас агресор намагатиметься і надалі тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.
Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави.
– Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій. Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк, – йдеться у повідомленні.
За останніми даними ММЦ, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад і 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.
Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 тис. осіб особового складу та приблизно 5,9 тис. одиниць важкого озброєння, резюмували експерти.