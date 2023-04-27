Кім: троє постраждалих від удару по Миколаєву – у важкому стані
Троє людей, які постраждали від ракетного удару по Миколаєву вночі 27 квітня, перебувають у важкому стані.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Водночас, як уточнила з місця події місцева кореспондентка Діана Федотова, з’ясувалося, що серед 23 постраждалих, які наразі перебувають у лікарні, – двоє дітей, а не одна дитина, як повідомлялося раніше.
За словами Віталія Кіма, дитині, про поранення якої стало відомо раніше, – 12 років.
Чоловікові, який загинув під час обстрілу, було 45 років.
Його життя забрала одна з чотирьох випущених ракет типу Калібр, коли влучила в приватний будинок.
Зауважимо, що армія РФ для обстрілу Миколаєва вночі 27 квітня випустила чотири ракети типу Калібр з акваторії Чорного моря.
Під удар потрапили два приватні будинки, багатоповерхівка та історична будівля.
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Фото: Тарас Вовченко