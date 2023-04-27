Кім: троє постраждалих від удару по Миколаєву – у важкому стані

Троє людей, які постраждали від ракетного удару по Миколаєву вночі 27 квітня, перебувають у важкому стані.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Водночас, як уточнила з місця події місцева кореспондентка Діана Федотова, з’ясувалося, що серед 23 постраждалих, які наразі перебувають у лікарні, – двоє дітей, а не одна дитина, як повідомлялося раніше.

За словами Віталія Кіма, дитині, про поранення якої стало відомо раніше, – 12 років.

Чоловікові, який загинув під час обстрілу, було 45 років.

Його життя забрала одна з чотирьох випущених ракет типу Калібр, коли влучила в приватний будинок.

Зауважимо, що армія РФ для обстрілу Миколаєва вночі 27 квітня випустила чотири ракети типу Калібр з акваторії Чорного моря.

Під удар потрапили два приватні будинки, багатоповерхівка та історична будівля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Тарас Вовченко

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