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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Маємо контролювати бюджет, аби не створювати ризики: Марченко про 30 тис. грн військовим

Маємо контролювати бюджет, аби не створювати ризики: Марченко про 30 тис. грн військовим
Фото: УНІАН

Рішення Верховної Ради повернути 30 тис. грн військовим та обмежити виплати держслужбовцям 67 тис. грн на місяць є нагальною потребою, аби не створити ризики невиконання бюджету і, відповідно, для самої програми МВФ.

Про це в інтерв’ю агентству  Інтерфакс-Україна заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

– По суті, це (повернення та обмеження виплат, – Ред.) відновлення дії 52-ї статті Бюджетного кодексу, яка передбачає певні порядок і процедури внесення змін до бюджету. Під час війни ми не застосовуємо зараз цю статтю, вона призупинена. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом повинна бути під контролем, щоб не створити ризики невиконання бюджету і, відповідно, ризики для програми, – каже він.

Міністр зауважив, що це наразі дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету.

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– Звичайно при збереженні права депутатів їх (зміни, – Ред.) ініціювати, але саме уряд, Мінфін, мають розуміти наслідки будь-яких рішень, мають їх правильно оцінювати і далі рухати. Ризик прийняття популістичних рішень, які є абсолютно не прорахованими, є надзвичайно високим, – говорить Марченко.

Крім того, він наголосив, що “так зване повернення виплат, це не про інтереси армії, це кроки які роблять нас більш вразливими”.

Раніше повідомлялося, що 254 народні депутати підтримали повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським та ДСНСникам.

Війна в Україні, виплати, Виплати військовим, МВФ, Сергій Марченко
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