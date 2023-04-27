Мета війни РФ – терор і знищення українців: реакція Зеленського на обстріл Миколаєва
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Миколаєва.
– Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського.
Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам із рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, – наголосив глава держави.
Уночі 27 квітня Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами типу Калібр, запущеними з акваторії Чорного моря.
Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.
Наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких є дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Володимир Зеленський
Фото: ОК Південь