Мета війни РФ – терор і знищення українців: реакція Зеленського на обстріл Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Миколаєва.

– Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам із рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, – наголосив глава держави.

Уночі 27 квітня Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами типу Калібр, запущеними з акваторії Чорного моря.

Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.

Наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких є дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: ОК Південь

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.