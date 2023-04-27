Міноборони назвало некоректним порівняння цін на харчі для ЗСУ та ГУР

У Міноборони заявили, що інформація з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та окремої військової частини Головного управління розвідки є некоректною.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

У відомстві заявили, що порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ.

У Міноборони наголосили, що для харчового забезпечення ЗСУ відомством закуповується комплексна послуга з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, зокрема переважно доставку в райони ведення бойових дій.

Послуга з організації харчування, по суті, це формат “їжа ходить за військовослужбовцем”. Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця становить від 137,04 грн до 144,06 грн на добу.

Як правило, особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ – завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування, пояснили в Міноборони.

Крім того наголошується, що для ЗСУ не закуповуються окремо продукти. Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їхній облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях.

Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому – 28 лютого. Детально з ними можна ознайомитись за посиланням.

Що передувало?

Напередодні видання Наші гроші заявило, що ГУР Міноборони закуповує продукти за цінами, які різняться від тих, за якими ті ж харчі купує Міноборони для ЗСУ.

Журналісти видання проаналізували закупівельні ціни військових частин, які з 24 квітня публікуються на порталі Прозорро.

Військова частина А1225, що є частиною забезпечення ГУР Міноборони, оприлюднила звіти про закупівлі харчів, спорядження та автозапчастин на 16 млн грн. Видання порівняло ціни харчів з тими, що містяться у вже знижених контрактах Міноборони.

Джерело : Міноборони

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