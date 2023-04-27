Нічні заморозки на Заході та теплі грози на Сході: погода на кінець квітня

Кінець квітня в Україні відзначиться температурними стрибками.

Якщо в одних регіонах передбачається тепла погода, то в інших можливі затоки холоду.

Це буде помітно вже цієї ночі, зазначає народний синоптик Наталка Діденко.

Більше про те, чого чекати від погоди 28-30 квітня, читайте в матеріалі.

Погода вночі 28 квітня

Заморозки (навіть у повітрі) мають бути вночі 28 квітня в західних областях.

Не виключено, що “мінуси” дістануться й Житомирської та Вінницької областей. Однак є вірогідність, що підмерзне лише ґрунт.

Погода вдень 28 квітня

У п’ятницю східну частину України, Дніпро та райони навколо, Полтавську, Запорізьку, Херсонську області та Крим поливатимуть дощі.

На Сході можливі грози.

На решті території України опади малоймовірні, може навіть визирнути сонце.

Стопчики термометрів піднімуться до +12 – +15°, у східних областях – навіть до +17 – +22°.

Вітер хіба що на Заході не буде рвучким.

У Києві в п’ятницю буде сухо, де-не-де вз’являтиметься сонце та потепліє до +12 – +13°, однак ночі у вихідні в столиці та на її околицях будуть морозними (особливо під час прояснень).

Погода 29 квітня

У суботу в більшості областей України буде сухо, тож, каже Наталка Діденко, цей день можна обрати для вирішення справ та прогулянок на свіжому повітрі.

Погода 30 квітня

У неділю знову дощитиме на Заході та в східній частині країни.

На решті території 30 квітня буде сухо.

Джерело: Наталка Діденко

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