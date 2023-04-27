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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ротація після удару по Миколаєву триває: РФ вивела на чергування ще один ракетоносій

Кораблі РФ

Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів.

Серед них – три носії крилатих ракет типу Калібр.

Загальний залп може становити до 24 ракет.

В Азовському морі наразі зосереджено один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні – до чотирьох ворожих кораблів.

Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до 16 ракет.

Фото: Міноборони Росії

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