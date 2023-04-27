Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ротація після удару по Миколаєву триває: РФ вивела на чергування ще один ракетоносій
Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів.
Серед них – три носії крилатих ракет типу Калібр.
Загальний залп може становити до 24 ракет.
В Азовському морі наразі зосереджено один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні – до чотирьох ворожих кораблів.
Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до 16 ракет.
Фото: Міноборони Росії
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