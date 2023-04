Чорноморська зернова угода знову опинилася під ударом: Росія погрожує блокувати її після 18 травня.

Ще на початку повномасштабної війни РФ блокувала українські порти на Чорному морі. Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна в світі, блокада могла спровокувати катастрофу для найбідніших країн через брак продовольства та різке зростання цін на нього. Наприклад, у березні 2022 року експортні ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 22% та 20% відповідно.

В ООН попереджали про загрозу глобальної продовольчої кризи та навіть голоду для десятків мільйонів людей.

Але Чорноморська зернова ініціатива, підписана 22 липня 2022 року в Стамбулі, припинила п’ятимісячну блокаду українських портів.

Чому Москва поновила зерновий шантаж та чим це загрожує – далі в матеріалі.

Як діє зернова угода

Угоду підписали Україна, ООН та Туреччина терміном на 120 днів із можливістю пролонгації. Вона дозволила створити морський коридор для безпечного експорту українського зерна та іншої продукції. Аналогічна окрема домовленість була укладена між Туреччиною, ООН та РФ.

Гуманітарний зерновий коридор у Чорному морі почав діяти з 1 серпня 2022 року.

За даними ООН, уже вдалося експортувати понад 29 млн тонн продукції: 50% – це кукурудза, 28% – пшениця, 5% – соняшниковий шрот, 5% – соняшникова олія, 12% – інші види товарів.

???????? #Ukraine has exported over 24 million metric tons of grain and food products to 45 countries through the Black Sea Grain Initiative since August 2022. Check out our latest animation of vessel movements across the globe.

Explore the data on #HDX: https://t.co/I3ut2j53Eb pic.twitter.com/Nb141hBLTf

— OCHA Centre for Humanitarian Data (@humdata) March 15, 2023