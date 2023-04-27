Загинули та дістали поранення працівники Харківобленерго: РФ атакувала Токарівку

Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

25 Квітня, 18:05

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