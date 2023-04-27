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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загинули та дістали поранення працівники Харківобленерго: РФ атакувала Токарівку

Швидка допомога

Орієнтовно о 16:30 27 квітня російські війська обстріляли село Токарівка Харківського району.

Постраждали працівники Харківобленерго, які працювали над відновленням ліній електропередачі.

На жаль, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Харківська область
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