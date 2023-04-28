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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Двоє травмованих: росіяни вдарили по місту Українка на Київщині

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Українка Київської області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У місті, зазначає Ігор Клименко, травм дістали двоє людей.

На місці влучання працюють рятувальники та поліцейські.

Уся допомога людям буде надана якнайшвидше, запевняє міністр МВС.

 

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