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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На сьогодні відомо про 73 випадки катування та вбивства українських військовополонених – Офіс генпрокурора

шеврон ЗСУ
Фото: УНІАН

Офісу генерального прокурора України на сьогодні відомо про 73 випадки умисного катування та вбивства українських військовополонених російськими окупантами. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Там зазначають, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

– На цей час потерпілими від таких злочинів є понад 1 500 українських військовослужбовців, з яких 73 – умисно вбито, – йдеться у повідомленні. 

За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, наголошують в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Він зазначив, що росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео знущань і катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових.

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Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, Воєнні злочини, ЗСУ, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Страта
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