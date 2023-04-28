Ракетним ударом по будинку в Умані вбито двох дітей – ОВА
Російська крилата ракета Х-101, яка близько 04:30 28 квітня вдарила по багатоповерхівці по вулиці Комарова в Умані, вбила двох дітей.
Оновлено о 10:51. Загиблим дівчинці та хлопчику було по 10 років.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Загалом кількість загиблих уже зросла до десяти.
Один із 18 поранених – у вкрай важкому стані.
До лікарень госпіталізовано 11 людей.
Вдалося врятувати 17 осіб, зокрема трьох дітей.
У першому під’їзді будинку, зруйнованому під час обстрілу, було зареєстровано 109 осіб.
Із 46 квартир повністю знищено 27.
Нині рятувальники намагаються розібрати завали.
Рятувальні роботи триватимуть орієнтовно добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 429-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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