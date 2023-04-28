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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ракетним ударом по будинку в Умані вбито двох дітей – ОВА

Ракетним ударом по будинку в Умані вбито двох дітей – ОВА

Російська крилата ракета Х-101, яка близько 04:30 28 квітня вдарила по багатоповерхівці по вулиці Комарова в Умані, вбила двох дітей.

Оновлено о 10:51. Загиблим дівчинці та хлопчику було по 10 років.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Загалом кількість загиблих уже зросла до десяти.

Один із 18 поранених – у вкрай важкому стані.

До лікарень госпіталізовано 11 людей.

Вдалося врятувати 17 осіб, зокрема трьох дітей.

У першому під’їзді будинку, зруйнованому під час обстрілу, було зареєстровано 109 осіб.

Із 46 квартир повністю знищено 27.

Нині рятувальники намагаються розібрати завали.

Рятувальні роботи триватимуть орієнтовно добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 429-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ, Умань
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