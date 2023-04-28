Російський терор отримає відповідь – реакція Зеленського на удари по Умані та Дніпру

Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу, і він її отримає.

У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський після ранкового обстрілу України 28 квітня.

– Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни та людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають.

Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності, – наголосив глава держави.