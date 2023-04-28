Сучасна артилерія 155 калібру, отримана від західних партнерів, не дозволяє російським військам наблизитися до позицій Збройних сил України.

Про це розповів командувач оперативного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що на цьому етапі війни завдання українських воїнів полягає в тому, щоб не підпускати окупантів до своїх позицій.

– На цьому етапі бойових дій нашою метою є, передусім, стримування росіян на дальніх підступах до наших позицій, не дати їм розгорнутися і підійти до переднього краю. Нам це вдається, насамперед, завдяки артилерійським системам іноземного виробництва 155 калібру, – наголосив генерал.

Він уточнив, що західна артилерія дає ЗСУ змогу реалізувати багато планів на полі бою.

Тарнавський додав, на перебіг бойових дій також впливають засоби розвідки та системи дистанційного мінування, отримані від союзників.

Генерал нагадав, що на початку повномасштабної війни основною силою для стримування військ РФ були артилерійські підрозділи, озброєні системами калібру 122 мм, 150 мм та 152 мм.

– Нині чимало підрозділів змінили їх на сучасніший 155 калібр і тепер здобувають перевагу на деяких ділянках фронту, надзвичайно влучно знищуючи бойові порядки противника, – зазначив Тарнавський.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни військового блоку вже поставили Україні 98% обіцяної допомоги.

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