Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військове обладнання для використання українськими військовими, що фінансується в рамках Фонду підтримки України. Одним із зазначених напрямків є ракети з дальністю від 100 до 300 км.

Про це пише польське мілітарне видання Defence24 з посиланням на запит Британії.

Фонд підтримки України, про який ідеться, є ініціативою Великої Британії за участю Ісландії, Норвегії, Швеції та Данії, а також Литви, спрямованою на швидку закупівлю військового обладнання для України.

Проєкти в рамках цієї ініціативи також відкриті для участі інших країн: компанії з понад 40 країн підписалися на участь у першому – вже завершеному – випуску фонду.

Загальна вартість фонду на сьогодні становить понад £520 млн (близько $654 млн). З цієї суми £200 млн вже розподілено, зокрема на безпілотні літальні апарати і системи розвідки, засоби протиповітряної оборони, а також запасні частини для наявних транспортних засобів української армії.

Наразі триває другий раунд конкурсу фонду, а заявки можна подавати за двома напрямками: ударні системи дальньої дії та підтримка військової мобільності, до 4 і 9 травня відповідно.

– Найбільший інтерес, звісно, становить перший напрям. Британці використовують доволі відкриту формулу вимог, оскільки “ключовими вимогами” є: ракета або реактивний снаряд, що запускається з суші, землі, моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю від 100 до 300 км, – пише видання.

Таким чином, на практиці може бути запропонована практично будь-яка ракетна система з дальністю стрільби не менше 100 км. Зрозуміло, поряд з “ключовими” вимогами включаються “бажані”, зокрема, стійкість до перешкод, можливість планування місії або низька ймовірність перехоплення засобами ППО, а також рівень технічної готовності не менше 8.

Які варіанти закупівель можуть бути для України

Коли порушується питання про ракети дальньої дії, йдеться про пошук можливостей, яких сьогодні в України немає або є в залишковій кількості, пише видання.

Сьогодні в розпорядженні України є можливість наносити удари на відстані понад 85 км (максимальна дальність стрільби ракет GMLRS).

Також, для ударів на більш далекі відстані, ЗСУ можуть використовувати модернізовані ракети Вільха-М і деякі (нечисленні) типи безпілотників.

Ситуація може змінитися після поставки снарядів GLSDB зі США, але їхня передача може зайняти багато часу, оскільки вони надходять не з військових складів, а з заводів з виробництва цієї зброї.

Видання вказує, що сьогодні також важко знайти готове рішення з такими параметрами на європейському оборонному ринку або навіть у збройних силах країн Європи, принаймні щодо артилерійських ракетних установок або, ширше, ракет класу земля-земля (оскільки вони будуть найдоступніші для України, ракети, які запускатимуться з літаків або кораблів, потребуватимуть інтеграції).

Винятком може бути турецька ракета TRG-300 з дальністю 120 км (або інші, ще більш важкі ракети того ж виробника), але неясно, чи вирішить Анкара надати таку зброю Україні.

– Однак також можливо, що британський попит буде задоволений виробниками, які комбінують або розвивають наявні рішення, як це було у випадку з ракетою SDB наземного базування, що використовує елементи рушійної установки артилерійських ракет M26 (велика кількість систем цього типу є доступною після відмови від касетних боєголовок) та бомб SDB-I, від самого початку призначених для скидання з літаків, – пише видання.

Європейські компанії вже повідомляли в минулому, що вони працюють над компонентами для керованих ракет, наприклад, іспанська компанія Escribano Mechanical & Engineering повідомила, що FGK (Fuze Guidance Kit) може бути використаний для управління ракетами калібру від 70 до 350 мм. Таким чином, якщо можна об’єднати систему наведення, рухову установку (нехай навіть тільки від ракети M26) і бойове навантаження класу бомба вагою 100 кг (наприклад, американську Mk 81), то це може призвести до створення ракетної системи.

Звісно, можливі й інші варіанти, тим паче що рівень технологічної готовності зазначено як “бажану”, але не “ключову” вимогу, що відкриває шлях для рішень, які потребують подальшого розроблення.

Також, зазначає видання, у жодному разі не можна вважати вирішеним, що план із закупівлі ракет для України здійсниться.

– Однак сам факт того, що британці розглядають такий варіант, демонструє бажання надати довгострокову підтримку Києву і підвищити його бойові можливості, а також прагнення диверсифікувати ланцюжки поставок, – пише видання.

Зрештою, в рамках такої програми можна було б придбати ракети, сумісні з пусковими установками HIMARS та інших РСЗВ, тим самим зменшивши тиск на споживання запасів ракет GMLRS, які постачаються в основному американцями.

Видання зазначає, що Україна потребує довгострокової підтримки, оскільки навіть якщо бойові дії припиняться, загроза не зникне, і можуть пройти десятиліття, перш ніж українська економіка зможе самостійно нести тягар фінансування армії для забезпечення її ефективної оборони.

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