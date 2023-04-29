Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Клієнти не можуть зняти гроші: у Приватбанку стався збій
У клієнтів виникли проблеми зі зняттям готівки у банкоматах Приватбанку, а також з оплатою у терміналах і переказами.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Пізніше у Приватбанку проінформували, що розбираються з ситуацією. Прессекретар банку Олег Серга говорить, що технічної проблеми з боку банку немає – попередньо, збій з боку платіжних систем.
Він додав, що термінали інших банків також працюють із перебоями. Коли вирішать проблему – поки що невідомо.
До речі, раніше Приватбанк дозволив переказувати кошти з карток польських і німецьких банків без комісії.
Джерело: Суспільне
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.