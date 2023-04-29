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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мінус три безпілотники. На Сході та Півдні Повітряні сили збили Shahed та ОТР

Мінус три безпілотники. На Сході та Півдні Повітряні сили збили Shahed та ОТР
Фото: Getty Images

29 квітня близько 04:00 ранку силами та засобами повітряного командування Схід Повітряних сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, зазначається, що близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування Південь протиповітряною обороною збито ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що під час обстріл України 28 квітня наша ППО збила 21 ракету Х-101/Х-555 та два БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 430-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Російська агресія
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