Мінус три безпілотники. На Сході та Півдні Повітряні сили збили Shahed та ОТР

29 квітня близько 04:00 ранку силами та засобами повітряного командування Схід Повітряних сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, зазначається, що близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування Південь протиповітряною обороною збито ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що під час обстріл України 28 квітня наша ППО збила 21 ракету Х-101/Х-555 та два БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 430-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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