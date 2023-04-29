Служба безпеки України затримала ще шістьох колаборантів, які допомагали РФ проводити псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Луганської областей.

Як зазначили в пресцентрі СБУ, на початку повномасштабної війни ці особи добровільно перейшли на бік ворога.

Вони погодилися допомагати рашистам у проведенні фейкових “референдумів”.

На Херсонщині СБУ викрила п’ятьох колаборанток – жительок Бериславського та Херсонського районів. Під час тимчасової окупації вони входили до так званих “виборчих дільниць”.

– У супроводі російських військових жінки обходили будинки місцевих жителів та змушували їх “проголосувати” за незаконне приєднання області до складу країни-агресора, – зазначили в СБУ.

За співпрацю з ворогом зловмисниці отримували “винагороду” в російських рублях.

Крім того, СБУ під час спецоперації затримала жительку тимчасово окупованого Старобільського району (Луганська область). Колаборантка була “членом територіальної виборчої комісії” під час псевдореферендуму, складала так звані списки “виборців”, видавала фейкові “бюлетені”, а також готувала “протокол голосування”.

У квітні 2023 року зловмисниця виїхала на підконтрольну Україні територію, щоб оформити соцвиплати, після чого планувала повернутися назад. Однак співробітники СБУ вчасно її затримали.

Усі шість колаборанток отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (загрожує позбавлення волі на 5-10 років із можливою конфіскацією майна);

ч. 5 ст. 111-1 – колабораційна діяльність (позбавлення волі на 5-10 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 25 років та з можливою конфіскацією майна).

Трьом із них суд уже обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Нещодавно СБУ викрила голову Полтавського районного суду, яка добровільно погодилася співпрацювати з ФСБ РФ та передала дані про захисників Маріуполя.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.