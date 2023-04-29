Публікації у пресі не допомагають: Зеленський про початок контрнаступу

Час і зайва інформація, байдуже чи фейкова вона чи правдива, впливають на початок контрнаступу України, і це точно не допомагає.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, відповідаючи на питання, чому контрнаступ ще не почався.

– Контрнаступ залежить не лише від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка – одна зі складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, є інформаційні загрози. І скажу вам відверто я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, й це, на жаль, не тільки російська преса. Я вважаю, що ця інформація, вона, скажімо так, не допомагає,- зауважив президент.

Також Зеленський наголосив, що зайва інформація, не зупинить Україну, навіть якщо вона буде з’являтися щоденно.

– Нас усе це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо, – наголошує глава держави.

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