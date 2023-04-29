Загострюється гуманітарна криза: на Луганщині цивільні не можуть отримати медичні послуги

У тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, оскільки більшість медикаментів ідуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Зазначається, що після переведення більшості лікарень області у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги.

– Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, оскільки перевагу у лікуванні визначає російський військовий керівник окупаційних органів, – йдеться у повідомленні.

Водночас у регіоні суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі збільшенням цін зростає безробіття.

До речі, Генштаб повідомляв, що окупанти прикриваються живим щитом, облаштовуючи школи під військові об’єкти.

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