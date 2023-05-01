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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Адресуйте заклики до мирних переговорів Путіну, а не Зеленському – МЗС Литви

Габріеліус Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто закликає до мирних переговорів, адресувати свої бажання президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Ви не просите “обидві сторони” “обговорити мир” після вторгнення. Ви просите загарбника піти геть. Ті, хто хочуть миру, повинні адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському, – наголосив він.

До речі, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не піде на мирні домовленості із кремлівським режимом та президентом РФ Путіним, і на це є декілька причин.

Війна в Україні, Литва, Росія, Україна
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