Адресуйте заклики до мирних переговорів Путіну, а не Зеленському – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто закликає до мирних переговорів, адресувати свої бажання президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Ви не просите “обидві сторони” “обговорити мир” після вторгнення. Ви просите загарбника піти геть. Ті, хто хочуть миру, повинні адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському, – наголосив він.

До речі, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не піде на мирні домовленості із кремлівським режимом та президентом РФ Путіним, і на це є декілька причин.

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