Через шторм у Чорному морі РФ завела ракетоносії в пункти базування – Південь

Через штормову погоду у Чорному морі російська армія завела ракетоносії в пункти базування.

Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь.

Попри це? станом на 11:30 корабельне угруповання ворога становить 11 кораблів, серед яких один повітряно-десантний корпус (ПДК) який продовжує маневрувати у ракетобезпековому для себе районі з тяжінням до Новоросійськf, переховуючись за південно-східним узбережжям Криму.

– Всі ракетоносії заведені в пункти базування. Погода на нашому боці, та водночас саме шторм спричинятиме принесення мін до морського узбережжя. Пильнуємо, – йдеться у повідомленні.

Також військові зазначають, що ворог підступний і жорстокий. Готовність ракетоносіїв дозволяє їм опинитися на бойовому чергуванні за 2-3 години, тож закликають не нехтувати власною безпекою та дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

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