На окупованих територіях карають людей, які підтримують зв’язок з українськими правозахисниками

На тимчасово окупованих територіях російські військові оголосили “полювання” на людей, які підтримують зв’язки із правозахисниками з неокупованої частини України.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу Freedom розповіла експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

– Ми вже, на жаль, фіксуємо, що деякі люди, які допомагали нам, зокрема фіксувати воєнні злочини, злочини проти людяності, зараз перебувають у СІЗО Російської Федерації або ж зникли у невідомому напрямку. Тому дуже складно підтримувати зв’язки з цією територією, – сказала вона.

Рашевська зазначила, що міжнародні організації та моніторингові місії, які зазвичай здійснюють моніторинг під час збройних конфліктів не мають доступу до цих територій.

– Дуже часто сторони погоджуються, щоб, наприклад, або місії ОБСЄ, або місії Організації Об’єднаних Націй були присутні на території. На жаль, Російська Федерація не погоджується, і це не нове, тож у Криму з 2014 року немає таких місій. Тому, на жаль, дуже складно отримувати дані, – наголосила експертка.

Нагадаємо, тільки на Херсонщині за час окупації зафіксували понад 12 тис. воєнних злочинів проти українського населення. Зокрема, розстріли мирних громадян, викрадення, катування, вогонь по житлових будинках і лікарнях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.