Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи
30 квітня в Запоріжжі чутно вибухи.
Про гучні звуки повідомляють і жителі Запорізького району.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:23.
За даними моніторингових каналів, зафіксовано активність тактичної авіації над Азовським морем.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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