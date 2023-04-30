Оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи

30 квітня в Запоріжжі чутно вибухи.

Про гучні звуки повідомляють і жителі Запорізького району.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:23.

За даними моніторингових каналів, зафіксовано активність тактичної авіації над Азовським морем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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