Під Бахмутом бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів – Музичук

Бойові зіткнення між ЗСУ та окупантами іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Він розповів, що протягом тижня лінія фронту майже не рухалася й основні бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

За словами речника, саме на Мар’їнському та Бахмутському напрямку тривають вуличні бої на мінімальних дистанціях.

– Бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів, – сказав він.

За словами речника Нацгвардії, через такі близькі бої Збройні сили змушені діяти максимально швидко.

Нагадаємо, командувач Східним угрупованням ЗСУ Олександр Сирський назвав п’ять тривалих оборони Бахмута та причин пояснив, що для окупантів Схід України є єдиною ділянкою фронту, де від початку повномасштабної війни вони досягли хоч якогось просування. До того ж після поразок на Півночі та Півдні України Кремлю потрібні хоч мінімальні “успіхи”.

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