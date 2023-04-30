РФ продовжує виготовляти ракети з іноземними деталями і обстрілювати ними Україну – Ігнат

Попри санкції, Росія продовжує виготовляти крилаті ракети з іноземними деталями, які використовують для обстрілів України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

– Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виробляти. Ті залишки, які були знайдені під час останніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва невисокі, тому що це високотехнологічна зброя, тож швидко вона не виробляється, – сказав він.

За словами речника, навіть попри санкції, Росія продовжує використовувати іноземні компоненти, які завозять із третіх країн.

– Крилаті ракети – це фактично літак безпілотний, він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей, Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Це факт. На жаль, вона їх може діставати через треті країни, шляхом контрабанди вона їх, мабуть, і отримує. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібен на всіх рівнях. Цей тиск потрібен і на держави, які, можливо, сприяють Росії в отриманні цих деталей, – зазначив Ігнат.

Раніше видання The Hill повідомило, що члени Демократичної партії США наполягають на переданні Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет ATACMS та вимагають, щоби президент Джо Байден схвалив відповідне рішення.

Джерело: телемарафон

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