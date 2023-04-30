Зеленський розповів, де зараз його батьки та що вони говорять
Президент України Володимир Зеленський розповів, що його батьки перебувають в Україні.
Про це він сказав журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті Рік. За кадром.
Зеленський зазначив, що його батьки турбуються про нього і чекають, поки українські військові виженуть росіян із країни.
– Мої батьки, вони все знають. Вони перебувають тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: “Стежимо, молодці, добивайте їх”, – поділився президент.
Батько очільника держави Олександр Зеленський із перших днів війни говорить, що у РФ “шансів нуль”.
Раніше президент України Володимир Зеленський зі сльозами на очах розповів, що радий, що його діти навчаються в українських навчальних закладах, а дружина залишається тут, у воюючій країні.
Джерело: Світ навиворіт